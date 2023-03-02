Общество 02 марта 2023, 12:06 Россиянам рассказали, как оформить субсидию на ЖКУ при потере работы

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Россияне, потерявшие работу, могут получать государственную финансовую поддержку в виде субсидий на оплату ЖКУ. О том, как оформить целевую выплату, сообщили «Дни.ру».

Для получения статуса безработного гражданина необходимо обратиться в службу занятости и встать на учет. Затем с полученной справкой следует пойти в МФЦ или же заполнить заявку на портале госуслуг.

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Отмечается, что на субсидию не смогут рассчитывать те россияне, которые проживают в квартире с большой площадью.