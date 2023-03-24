Общество 24 марта 2023, 12:18 Россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет за посещение спортзала

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Россияне вправе получить налоговый вычет за посещение фитнес-зала. О необходимых для оформления вычета документах рассказал юрист Сергей Пирогов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, для получения денег через личный кабинет налогоплательщика необходимо подать заявление, которое будет подтверждать покупку абонемента.

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Отмечается, что у спортивной организации в качестве общероссийского классификатора видов экономической деятельности должен быть указан именно физкультурно-оздоровительный вид.

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