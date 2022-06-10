Россиянам рассказали, как обработать дачный участок от клещей

Обработать участок от клещей и других насекомых можно самостоятельно с помощью специальных растворов, передала «Вечерняя Москва». Как это сделать, рассказал дезинфектор Алексей Меньшиков.

Для обработки дачного участка потребуются концентрат инсектицида, вода, средства индивидуальной защиты (маска, респиратор, очки) и опрыскиватель. Все это можно купить в специализированных магазинах.

«Инсектициды смертельны для мелких насекомых: клещи, комары, осы, мухи и тому подобное. То есть после обработки их концентрация на дачной территории снизится до санитарного минимума. Но важно следовать инструкции, которая прилагается к препарату против насекомых, иначе в ходе обработки участка можно попросту отравиться. Если все делать по инструкции, то проблем не будет», — отметил Меньшиков.

Перед обработкой нужно убедиться, что в ближайшие три дня не будет дождей, влага может нарушить эффективность препарата. На время обработки и высыхания раствора (два-три часа) на участке не должны находиться люди и домашние животные. Раствором нужно обработать траву и кустарники по всему участку.