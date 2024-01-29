Общество 29 января 2024, 03:32 Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на смартфоне Эксперт Шутов: перегрев смартфона и быстрая разрядка указывают на прослушку Freepik

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Признаком наличия прослушивающего приложения на смартфоне является перегрев устройства. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, чтобы выявить подобные программы, для начала следует оценить очевидные отклонения: спонтанные выключения и включения, сбои, скорость разрядки аккумулятора, перегрев телефона и так далее. Все это может указывать на шпионские примочки, встроенные в сотовый.

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Потом нужно проверить устройство на вредоносные приложения. В этом помогут антивирусные программы или специальные USSD-команды.

«Для разных типов устройств действуют разные команды — их легко найти в Интернете», — сказал Шутов.

Если в телефоне окажутся сомнительные программы, их нужно сразу удалить. Еще поможет сброс настроек телефона до заводских.

Однако эти способы подойдут для выявления непрофессионального шпионажа. Программы высокого уровня пользователи могут не найти самостоятельно.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что право на прослушивание телефонных разговоров имеют сотрудники силовых структур. Они могут запросить записи в случае оперативно-разыскных мероприятий.