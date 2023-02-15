Общество 15 февраля 2023, 18:08 Россиянам рассказали, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома

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В последнее время наблюдается рост мошеннических действий с целью взломать Telegram и заполучить все личные данные пользователя. О том, как обезопасить свой аккаунт, рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам эксперта, при попытках взлома аккаунта пользователю необходимо зайти в настройки конфиденциальности и завершить все другие сеансы, тем самым ограничивая мошеннику доступ к личным данным.

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Также Вакулин порекомендовал настроить двухфакторную аутентификацию.

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