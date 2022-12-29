Общество 29 декабря 2022, 15:53 Россиянам рассказали, как обезопасить своих детей в период новогодних праздников Стеклянные игрушки необходимо повесть на елку как можно выше

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Особую осторожность необходимо соблюдать в период новогодних каникул в случаях, если в квартире находятся маленькие дети. О правилах безопасности напомнила завотделением скорой помощи петербуржской ДГБ № 1 Мария Шульгина в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, все новогодние игрушки, сделанные из стекла, нужно повесить на елку как можно выше. Но лучше такие украшения сменить на деревянные игрушки.

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Также подальше от глаз малышей необходимо хранить пиротехнику и конструкторы с мелкими деталями.

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