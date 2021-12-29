Россиянам рассказали, как обезопасить свои данные в интернете в период праздников

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как не стать жертвой кибермошенников в период новогодних праздников. По его словам, в это время особенно необходимо проявлять бдительность к совершаемым действиям, передала «Вечерняя Москва».

«Первое правило кибербезопасности — не сообщайте никому в Сети данные, которые недостойны общественной публичности. Это касается хранения в „облаках“ и на подключенных к сети жестких дисках персональных, интимных фотографий, паспортных данных, паролей и финансовой информации. Если же наличие или передача таких данных необходимы, то стоит позаботиться о том, чтобы доступ к ним был защищен паролем», — пояснил эксперт.

Эффективно защитить информацию о себе можно при помощи антивируса. Современные решения обновляются часто и приспособлены к защите от новых видов атак, вирусов и мошенничеств.

Кувиков советует пользователям использовать памятные слова и фразы, которые легко запомнить, но трудно угадать. Для покупок в онлайн-магазинах можно использовать простой пароль, главное, чтобы он отличался от тех, которые введены на других сервисах.

Эксперт также порекомендовал не устанавливать на телефон приложения из сторонних источников, а вместо публичного Wi-Fi он посоветовал включать мобильный интернет.