Россиянам рассказали, как обезопасить себя при оформлении ипотечного кредита | 360°

Общество 08 ноября 2022, 14:45 Россиянам рассказали, как обезопасить себя при оформлении ипотечного кредита Эксперт Глазков: перед оформлением ипотеки проверьте застройщика

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Тем россиянам, которые планируют покупать недвижимость в ипотеку с целью инвестиций, стоит повременить. Об этом RT рассказал финансовый эксперт, аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.

Эксперт пояснил, что стоимость жилья еще долго может падать из-за санкционных рисков.

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«Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может еще долго постепенно снижаться. Поэтому есть вероятность, что вложения в квартиру не принесут прибыли в течение года», — добавил он.

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Глазков также посоветовал внимательно изучить документы, подтверждающие владение квартирой, поскольку участились случаи мошенничества. В случае покупки первичного жилья, эксперт порекомендовал проверить и застройщика, изучив сайты ФССП и арбитражного суда.