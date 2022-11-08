Россиянам рассказали, как обезопасить себя при оформлении ипотечного кредита | 360°

08 ноября 2022, 14:45
Россиянам рассказали, как обезопасить себя при оформлении ипотечного кредита
Эксперт Глазков: перед оформлением ипотеки проверьте застройщика
Тем россиянам, которые планируют покупать недвижимость в ипотеку с целью инвестиций, стоит повременить. Об этом RT рассказал финансовый эксперт, аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.
Эксперт пояснил, что стоимость жилья еще долго может падать из-за санкционных рисков.
Реклама
«Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может еще долго постепенно снижаться. Поэтому есть вероятность, что вложения в квартиру не принесут прибыли в течение года», — добавил он.
Реклама
Глазков также посоветовал внимательно изучить документы, подтверждающие владение квартирой, поскольку участились случаи мошенничества. В случае покупки первичного жилья, эксперт порекомендовал проверить и застройщика, изучив сайты ФССП и арбитражного суда.
Недвижимость
Реклама
Реклама