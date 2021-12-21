Россиянам рассказали, как обезопасить себя от финансовых пирамид

Самым существенным признаком финансовой пирамиды является высокий уровень доходности. Об этом рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев. Его слова процитировала Pravda.Ru.

По словам эксперта, здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России на дату, когда обращаются в компанию, умноженной, к примеру, где-то в четыре раза. Кроме того, мошенники могут рассказывать об «уникальном способе заработка», но не сообщают конкретные направления.

«Также тревожным знаком является отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещен на сайте Банка России. То есть все компании, которые обладают правом привлекать денежные средства, а также выдавать, к примеру, займы, должны либо обладать лицензией, либо разрешением Банка России. Если компании там нет, либо она исключена из этого реестра, то само собой, к такой компании уже 100% обращаться не стоит», — сообщил Балычев.

Каждый россиянин, имеющий сомнения на счет легальности компании, может проверить, есть ли она на сайте Центробанка.