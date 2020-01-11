Россиянам рассказали, как обезопасить детей при просмотре телевизора

По словам специалистов, чаще всего родители не уделяют должного внимания тому, с какого расстояния ребенок смотрит телевизор, в какой позе сидит и сколько проводит времени перед экраном. При этом просмотр ТВ может негативно влиять на зрение, а так же нервную систему, так как детский организм «не отдыхает перед телевизором, а наоборот переутомляется».

«Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше трех метров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах смотреть телевизор не рекомендуется», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Также следует обратить внимание на освещение. Во время просмотра телевизора в комнате не должно быть слишком светло или темно. Кроме того, специалисты не рекомендуют разрешать детям есть, сидя перед экраном. Если фильм или мультфильм долгие, то следует делать паузы и проводить с ребенком физкультминутки.

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