Общество 01 декабря 2022, 10:59 Россиянам рассказали, как обезопасить дачу от воров в несезон

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Дачный сезон, как правило, начинается в мае и заканчивается перед началом зимы. Директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев рассказал радиостанции Sputnik, как защитить имущество в частных владениях зимой.

По мнению эксперта, все ценные вещи необходимо перевезти с загородного участка в надежное место, которое всегда будет под присмотром. Во многих городах существуют специальные склады, куда можно привезти дорогостоящее дачное оборудование, к примеру, бензокосилку.

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Отмечается, что спугнуть вора также может и система видеонаблюдения. Если же в доме она не установлена, можно на самом видном месте установить муляж камеры и повесить табличку с предупреждением о видеосъемке.

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