Россиянам рассказали, как объединение ПФР и ФСС повлияет на выплаты

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы четыре законопроекта, которые касаются слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Объединение организаций, по данным Минтруда, планируется с 1 января 2023 года.

Новая организация будет называться государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации», или Социальный фонд России, отметила газета «Известия».

У Социального фонда будет принципиально новый орган управления. Деятельность организации будет подотчетна Наблюдательному совету. В него войдут семь человек: представители профсоюзов, работодателей, Совфеда, Госдумы, правительства, координатор Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также председатель объединенного фонда.

Изменения, в частности, должны коснуться налогового законодательства для объединения базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Устанавливается также идентичный круг лиц, в отношении которых начисляются и выплачиваются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Все клиентские службы ПФР и ФСС, как отмечается, будут сохранены.