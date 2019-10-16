Россиянам рассказали, как нужно питаться на работе

Многие работают в постоянном режиме цейтнота, и далеко не у всех есть время на полноценный обед. Но специалисты предупреждают, что постоянные перекусы могут привести к язве желудка и другим проблемам. Кроме того, «быстрая» еда способствует набору лишнего веса.

Итальянские диетологи рассказали о продуктах для вечной молодости Подробнее

Как рассказали RT эксперты Федерального исследовательского центра, на работе необходимо всегда полноценно питаться. Чтобы у организма не было стресса, перерывы между приемами пищи должны составлять не более трех часов.

«Отсутствие пищи в желудке в этот момент приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», — пояснили в ФИЦ.

Эксперты отметили, что полноценный обед всегда лучше и полезнее перекусов. Если во время работы не получается куда-либо сходить поесть, то блюда можно взять с собой из дома.

Если правильно пообедать не получается, то для быстрого перекуса стоит отдать предпочтение фруктам, овощам, орехам или горькому шоколаду.

Также стоит помнить, что овощи не влияют на набор лишних килограммов, а вот жирная пища может привести к ожирению, так как офисная работа обычно означает малоподвижный образ жизни.