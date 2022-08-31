Россиянам рассказали, как необходимо оказывать помощь при тепловом ударе

Тепловой удар — это сильный перегрев тела, возникающий при длительном нахождении на солнце или в помещении при высокой температуре внутри. О том, как помочь человеку, получившему тепловой удар, написал «ФедералПресс».

По словам медиков, тепловой удар может привести к поражению органов, в том числе головного мозга. В некоторых случаях он может обернуться летальным исходом.

К признакам теплового удара относятся: раздражительность, нарушения речи, пульсирующая головная боль, высокая температура тела, покраснение кожного покрова, тошнота и рвота, частое поверхностное дыхание, сильное чувство жажды, потеря сознания.

Несколько простых действий помогут человеку, получившему тепловой удар, прийти в чувство.

Первым делом необходимо увести пострадавшего с открытого солнца, затем стоит снять с него всю лишнюю одежду. Если человек потерял сознание, его необходимо положить на бок. При возможности можно протереть кожу пострадавшего холодной водой и дать ему попить.

В тяжелых случаях необходимо оказать первую помощь, а затем немедленно вызвать скорую помощь.