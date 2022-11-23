Общество 23 ноября 2022, 12:52 Россиянам рассказали, как не впасть в зависимость от интернета Utro.ru: осознанный подход позволяет правильно относиться к возможностям интернета РИА «Новости»

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Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета объяснили, как не впасть в зависимость от интернета. Об этом написало utro.ru со ссылкой на журнал «Психологическая наука и образование».

По словам ученых, главная задача человека — это сформировать в себе осознанную позицию. Что же касается детей и их зависимости от интернета, родители должны дать понять, что от них самих зависит будущая жизнь.

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Интернет является неотъемлемой частью жизни детей, однако использовать его необходимо в разумных целях, например, для обучения.

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«Осознанный подход позволяет правильным образом относиться к возможностям интернета», — говорится в сообщении ученых.

Что же касается социальных сетей, здесь, по словам специалистов, зависимость может быть еще большей, чем от интернета. Ребенок должен осознавать, что лайки — не являются одобрением его реальной жизни. Для того, чтобы не сбегать от реальности, надо наполнить свою жизнь яркими событиями.