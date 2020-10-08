Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана лжеэлектриков при замене счетчиков

Мошенники предлагали россиянам платно заменить приборы энергоучета в жилых домах. Многие согласились на это, несмотря на то, что с лета 2020 года покупка и установка счетчиков стала бесплатной. Рассказали, как не стать жертвой лжеэлектриков.

Местная компания-поставщик электроэнергии «Орловский энергосбыт» предупредила, что мошенники работают по стандартной схеме. Они ходят по домам, осматривают приборы и говорят, что их нужно срочно менять — за свою работу лжеэлектрики просят от трех до пяти тысяч рублей.

В других регионах мошенники бросали в поддельные уведомления о необходимости заменить счетчики в почтовые ящики, а также вешали их на двери подъездов. Кроме того, они звонили жильцам по телефону. Тем, кто интересовался, объясняли, что приборы учета электроэнергии нужно менять из-за выхода за межповерочный интервал или изменений в законодательстве.

На самом деле, в закон внесли лишь одно изменение — с лета 2020 года расходы по замене такого оборудования переложили на электросетевые организации. Жильцам больше не надо платить ни за покупку счетчика, ни за его установку. Чтобы жильцы не попадались на уловки мошенников, нужно донести до них это нововведение.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями» рассказала, что эту информацию нужно вешать в каждом подъезде на специальной доске для объявлений, а также размещать в квитанциях.

«Было бы неплохо такую информацию размещать на квитанциях [с оборотной стороны]. Кроме того, это какие-то флаеры в подъездах. Главное, чтобы это была реклама из рук в руки. Не только реклама в СМИ, через региональные сайты, где они есть, госуслуги», — процитировало издание ее слова.

Если мошенник предложил подобные услуги, нужно обязательно проверить, существует ли такая фирма в реальности. Лучше всего проконсультироваться с управляющей или энергосбытовой компанией, которая расскажет обо всех запланированных визитах специалистов. Обычно жильцов заранее предупреждают о визите мастеров для проверки счетчиков — особенно, если приборы установлены внутри квартиры.