Россиянам рассказали, как не стать жертвой счетоводов ЖКХ | 360°

Общество 09 сентября 2022, 16:53 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как не стать жертвой счетоводов ЖКХ Life: долги по коммуналке могут появиться даже у тех, кто вовремя оплачивает услуги

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Журналисты Life узнали, каким образом долги по коммунальным услугам появляются даже у тех, кто вовремя оплачивает все услуги.

Как гласит закон, все собственники жилой недвижимости обязаны оплачивать жилищные и коммунальные услуги до 10-го числа месяца, который следует за периодом, в котором эти услуги были предоставлены. Если своевременно вносить плату, то никакой задолженности образовываться не должно.

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Девушка Анна, проживающая в Москве, получила долговую квитанцию на сумму в 6500 рублей несмотря на то, что вовремя оплачивала все услуги. В МФЦ ей пояснили, что во всем виновата автоматическая система, которая сформировала долговой документ.

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Как рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, проверить все ошибки элементарно просто. Необходимо взять всю сумму поступивших от Анны платежей, до того как некая система якобы начала их сама пересчитывать, поделить сумму на количество месяцев и посмотреть, все ли эти платежи были уплачены до 10-го числа, как того требует закон.

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