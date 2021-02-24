Россиянам рассказали, как не стать жертвой недобросовестных кредиторов

Для оформления в банке кредита, нужен не только паспорт, но и двустороннее волеизъявление сторон, выраженное в письменном виде. Однако недобросовестные кредиторы могут подловить клиента на разных тонкостях судебного процесса. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Чтобы не стать жертвой таких кредиторов, эксперт рекомендует пользоваться всеми возможными способами защиты своих прав. Также необходима грамотная оборона в суде, чтобы с пострадавшего не смогли взыскать фиктивный долг.

«После того, как вы выиграли суд, нужно пытаться взыскать с противоположной стороны в максимально возможном объеме ваши материальные затраты на дело», — рассказал он агентству «Прайм».

Баранов вспомнил случай из своей практики. Когда когда крупный банк в период своего предбанкротного состояния оформил большое количество кредитов на людей, которого этого даже не подозревали. По его словам, такую операцию удалось совершить с помощью паспортных данных потенциальных «должников». На счета были переведены крупные суммы, но документов, подтверждающих наличие кредита у них не было.