25 ноября 2022, 11:46
Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков
Жители Москвы начали получать поддельные уведомления о якобы необходимости провести проверку счетчиков воды. Там сказано, что сроки вышли и владельцы жилья должны будут платить больше за коммунальные услуги. О том, как работает механизм поверки, рассказали в «Москве 24».
Компании могут проводить поверку счетчиков лишь двумя способами — с их снятием и без, в зависимости от наличия оборудования.
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Если владельцу жилья приходит Единый платежный документ, где написано о якобы истекшем сроке поверки, очевидно, что это аферисты.
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По словам юриста, председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, никакие государственные органы не рассылают гражданам уведомления о поверке счетчиков, поскольку их состояние контролирует управляющая компания.
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