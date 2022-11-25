Общество 25 ноября 2022, 11:46 Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков

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Жители Москвы начали получать поддельные уведомления о якобы необходимости провести проверку счетчиков воды. Там сказано, что сроки вышли и владельцы жилья должны будут платить больше за коммунальные услуги. О том, как работает механизм поверки, рассказали в «Москве 24».

Компании могут проводить поверку счетчиков лишь двумя способами — с их снятием и без, в зависимости от наличия оборудования.

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Если владельцу жилья приходит Единый платежный документ, где написано о якобы истекшем сроке поверки, очевидно, что это аферисты.

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По словам юриста, председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, никакие государственные органы не рассылают гражданам уведомления о поверке счетчиков, поскольку их состояние контролирует управляющая компания.