Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупках в интернете

Подозреваемого в хищении крупной суммы денег задержали в Москве. Мужчина принимал заказы на услуги по изготовлению мебели, после чего переставал выходить на связь. Как рассказали «Известиям» юристы, в настоящее время подобные схемы используются в широких масштабах, а вернуть деньги в таких ситуациях бывает крайне не просто.

По словам экспертов, мошенники создают фирмы-однодневки, регистрируют их на подставных лиц, после чего с помощью интернет-сайта с красивой рекламой начинают «подавать» различные предметы. Люди делают заказы, переводят деньги, однако товар в результате не получают. Специалисты отмечают, что подобные схемы существуют недолго, организаторы исчезают с деньгами, а затем вновь открывают очередные «интернет-магазины».

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверить, публиковано ли на сайте наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. В интернете по информационным базам следует проверить, как долго существуют данные юрлица, заводились ли против них судебные иски и исполнительные производства. И если фирма зарегистрирована недавно, следует быть внимательным.

Перед покупкой следует убедиться, существуют ли дополнительные ресурсы для взаимодействия с продавцом, помимо интернета.

Также юристы рекомендуют смотреть отзывы других пользователей и обратить внимание на цену товара: слишком низкая стоимость должна насторожить.