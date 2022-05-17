Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при планировании отпуска

Приближается лето, в интернете активизируются мошенники, которые создают поддельные сайты продажи авиабилетов и туров. Сайт kp.ru рассказал, как не попасться на удочку злоумышленников.

«Кибермошенники создают целые сети виртуальных турфирм с отзывами и телефонами служб поддержки, чтобы вызвать у потенциальной жертвы максимальное доверие. Все хостинги и колл-центры, конечно же, находятся не в России. Вас всегда должны настораживать большие скидки при условии полной предоплаты. Если вам предлагают провести оплату переводом на карту или электронный кошелек — это почти всегда обман», — рассказал Сергей Киселев, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.

Настоящий сайт должен иметь протокол «https» и действующий сертификат безопасности. Не стоит пользоваться сайтом, если его домен был зарегистрирован менее двух недель назад (проверить дату регистрации домена можно с помощью Whois-сервисов, например whois.ru, nic.ru, reg.ru и других). Покупать билеты и туры нужно только на официальных сайтах компаний, но не в соцсетях или мессенджерах.