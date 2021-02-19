Россиянам рассказали, как не спалить смартфон

Чтобы уберечь смартфон от возгорания, необходимо пользоваться зарядными адаптерами подходящей мощности. Это касается и внешних аккумуляторов — их надо подбирать с учетом напряжения. Иначе смартфон прослужит меньше или вообще сгорит. Об этом радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — сообщил Кузьменко.

По его словам, чтобы продлить срок службы аккумулятора смартфона, нужно не только отказаться от мощных адаптеров питания, но и правильно выбирать внешние аккумуляторы для зарядки.

«В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на пять вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур», — отметил Кузьменко и добавил, что в этом случае батарейка гаджета быстрее придет в негодность.

На этой неделе компания Samsung анонсировала новый смартфон с мощным аккумулятором емкостью семь тысяч миллиампер. Galaxy F62 появится на рынке после 22 февраля.