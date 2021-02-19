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    19 февраля 2021, 10:16

    Россиянам рассказали, как не спалить смартфон

    Андрей Иванов

    Чтобы уберечь смартфон от возгорания, необходимо пользоваться зарядными адаптерами подходящей мощности. Это касается и внешних аккумуляторов — их надо подбирать с учетом напряжения. Иначе смартфон прослужит меньше или вообще сгорит. Об этом радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

    Россиянам рассказали, как не спалить смартфон

    «Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — сообщил Кузьменко.

    По его словам, чтобы продлить срок службы аккумулятора смартфона, нужно не только отказаться от мощных адаптеров питания, но и правильно выбирать внешние аккумуляторы для зарядки.

    «В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на пять вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур», — отметил Кузьменко и добавил, что в этом случае батарейка гаджета быстрее придет в негодность.

    На этой неделе компания Samsung анонсировала новый смартфон с мощным аккумулятором емкостью семь тысяч миллиампер. Galaxy F62 появится на рынке после 22 февраля.