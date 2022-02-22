Россиянам рассказали, как не разругаться с родственниками из Украины на фоне политики

Психолог Ирина Коржаева на фоне последних политических событий, связанных с признанием Россией ЛНР и ДНР, рассказала, как не разругаться с родственниками, которые проживают на Украине. Об этом написал Life.

Специалист отметила, что людям в первую очередь стоит решить, что для них в приоритете — семья или политика.

«Стоит задуматься, что нам важно: участвовать в политике, в которой мы не можем что-то явно поменять, или нам важнее семья, где мы здесь и сейчас и с которой мы что-то можем сделать. Когда этот приоритет становится более-менее понятным, то все становится на свои места. Если люди после такого понимания уходят в политику, значит, им семья не нужна», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что в семье должны быть табуированные темы, например, такие как политика, секс, вакцинация, а также те, которые могут вызывать ожесточенные споры.