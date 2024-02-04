Общество 04 февраля 2024, 03:13 Россиянам рассказали, как не потерять жилье из-за цифровой подписи Финансист Данилов: мошенники могут лишить жилья с помощью цифровой подписи Unsplash

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Многие договоры можно заключить не выходя из дома с помощью электронной цифровой подписи, но это может быть и на руку мошенникам. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Адвокат напомнил, что электронную подпись в России приравняли к собственноручной. В виде файла ее можно хранить на любом носителе. Однако, если он не достаточно защищен, то подпись может попасть в руки третьих лиц. Тогда аферисты смогут заключать договоры купли-продажи без ведома владельца подписи.

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«Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности», — пояснил он.

Данилов рекомендовал хранить носитель подписи в надежном месте, а также никому не говорить пароли. Через МФЦ можно установить самозапрет на любые действия с квартирой без личного присутствия, добавил адвокат.

Юрист Вадим Дерюжинский ранее рассказал, какими возможностями обладает усиленная квалифицированная электронная подпись.