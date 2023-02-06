Общество 06 февраля 2023, 13:06 Россиянам рассказали, как не потерять свое наследство

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Существуют ситуации, при которых будущий наследник может остаться без ожидаемого имущества по ряду причин. Подробнее об этом рассказала юрист Елена Кудерко агентству «Прайм».

По словам специалиста, срок на принятие наследства составляет шесть месяцев. В случае его пропуска, вопрос наследования будет решаться в суде.

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Отмечается, что от наследника в суде потребуют объяснить причины своего несвоевременного обращения к нотариусу. Как сообщили «Известия», весомыми аргументами будут считать только уважительные причины: болезнь, отсутствие контактов с умершим и служба.

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