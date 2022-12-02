02 декабря 2022, 15:37
Россиянам рассказали, как не поправиться зимой
В холодное время года масса тела человека увеличивается примерно на 5%
Когда за окном слякоть и морозы, меньше всего хочется покидать уютную квартиру. Однако снижение физической активности грозит прибавкой веса зимой, сообщила врач Анастасия Жданова в беседе с «Известиями».
Зачастую вес повышается из-за повышения аппетита — так наш организм пытается набрать калорий для энергии в морозы. Набора лишних килограммов можно избежать, если ввести в рацион побольше белка. По данным сайта utro.ru, также эффективной мерой предотвращения набора веса являются регулярные прогулки и физическая активность на свежем воздухе.
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По словам специалиста, прием пищи от четырех до шести раз в день является оптимальным.
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