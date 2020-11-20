Россиянам рассказали, как не попасться на удочку интернет-мошенников в «черную пятницу»
«Для них это шанс заработать огромные суммы за считаные дни, ну а для простого пользователя, соответственно, это шанс свои деньги потерять из-за невнимательности или низкого уровня цифровой грамотности», — рассказали в организации.
Ведомство предупредило, что мошенники выкупают места в топе поиска. Кроме того, они шифруются под интернет-магазины, полностью копируя их название и дизайн. Часто преступники добавляют в свои названия «распродажный» суффикс -off.
Чтобы проверить подлинность онлайн-магазина, нужно воспользоваться Whois-сервисом. Если домен зарегистрировали недавно, то лучше покупки там не совершать. Нелишним будет и проверить, использует ли портал протокол https и есть ли у него действующий сертификат безопасности. На это указывают буквы https и изображение «замочка» в адресной строке.
Насторожить должна очень большая скидка, низкая цена и платежные документы. На фальшивых сайтах часто указаны реквизиты физического лица. Не стоит переходить на какой-либо портал по ссылке, адрес лучше ввести вручную.
Баннеры, счетчики времени часто привлекают внимание пользователей Сети, но не стоит на это покупаться. Надо внимательно изучать информацию о предлагаемых скидках. Кроме того, эксперты советуют включить на телефоне или компьютере антивирус.
Об уловках магазинов в «черную пятницу» можно прочитать в большом материале «360».