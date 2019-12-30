Россиянам рассказали, как не отравиться салатом на Новый год

Салаты относятся к скоропортящимся продуктам и с их хранением нужно быть осторожными. В Роспотребнадзоре в преддверии Нового года напомнили, что большинство салатов можно хранить заправленными только меньше суток.

В ведомстве заметили, что любой салат создает питательную среду для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому из-за неправильного хранения салатов можно тяжело отравиться.

«В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6 градусов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор также дал разъяснения по разным типам салатов. Например, те, где в составе есть сырые овощи или фрукты, можно хранить только 18 часов, а после заправки еще меньше — 12. Так же следует поступать с салатами из мяса и птицы, вареных овощей.

Если в салате используются консервированные овощи или вареные яйца, их можно хранить только шесть часов после заправки. Блюда с добавлением морепродуктов тоже меньше хранятся, всего 12 часов, причем без заправки. Чуть дольше сохранятся салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей — 36 часов.

Из-за ограниченного срока хранения в Роспотребнадзоре рекомендовали заправлять салаты прямо перед подачей на стол.

31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января.