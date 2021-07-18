Россиянам рассказали, как не остаться без наследства

Зачастую люди лишаются права на имущество, оставленное умершим, из-за банального незнания закона. О том, какие ошибки нельзя допускать, чтобы не остаться без наследства, рассказала юрист Светлана Петропольская. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Незнание правовых нюансов может обернуться потерей своей доли. Но тратить время на поиски информации в интернете не стоит. Одна из ошибок, которую допускают многие наследники, — это пропуск сроков на вступление в наследство. И, как правило, без уважительной причины.

Люди думают, что они смогут прийти к нотариусу и вступить в наследство в любое время. Но это не так. По закону на вступление в наследство отводится лишь шесть месяцев.

Юрист отметила, что еще одной распространенной ошибкой является недостойное поведение по отношению к наследователю еще при его жизни. Например, если наследник оказывает моральное давление, угрожает и оскорбляет. Такое поведение редко остается без внимания других людей, и в суде такое наследство оспаривается.

Закон имеет разные тонкости. Например, гражданское законодательство включает такое понятие, как обязательная доля. Поэтому по вопросам наследства лучше сразу обратиться к нотариусу.

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