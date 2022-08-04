Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников, занимающихся «благотворительностью»

Серьезные благотворительные организации не занимаются на улице сбором денег. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала психолог, координатор проекта «Теплый дом» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Андреева.

Специалист отметила, что проверить информацию о деятельности той или иной благотворительной организации можно у них на сайте.

«Благотворительные организации не собирают деньги на улицах, только в рамках каких-то акций. Если идет человек и говорит, что он волонтер, и просит пожертвовать в прозрачный ящик, то это точно мошенник. Потому что это не может быть передвижной ящик, он должен стоять на одном месте. На сайте организации должно быть указано про то, что проходит такая-то конкретно акция», — сказала она.

Можно поинтересоваться у волонтеров, которые собирают деньги на улице, в рамках какой акции они это делают. Есть только три организации «Детские деревни SOS», «Гринпис» и «Красный Крест», которые могут собирать деньги на улице, резюмировала Андреева.