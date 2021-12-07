Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, как в условиях пандемии и перехода на удаленную работу не нарваться на фальшивых работодателей. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, первый признак, который должен насторожить соискателя во время беседы с работодателем, — это просьба прислать данные банковской карты. В таком случае можно провести «тест на мошенничество».

«Как правило, компания, которая нанимает работника, предлагает присоединиться к своим корпоративным программам по выплате заработной платы. Называет банки, с которыми подписаны соглашения, и подает заявление на выпуск зарплатной карты. Если просят прислать вашу банковскую карту, работодатель сразу оказывается под вопросом. Чтобы обезопасить себя, откажитесь на какой-то момент от получения денежных средств по карте и предложите выплачивать вам деньги через кассу наличными, например, первый месяц. Это станет „тестом на мошенничество“ или его отсутствие», — пояснил эксперт.

Он отметил, что при трудоустройстве все документы передаются в отдел кадров, а не пересылаются в мессенджерах. При этом соискатель должен хорошо представлять себе, где находится офис организации, в которой он собирается работать. С помощью интернета можно навести справки о компании и узнать, не является ли фирма мошенником.