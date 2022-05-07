Россиянам рассказали, как не лишиться водительских прав в праздники

Выезды на дачу в майские праздники у россиян часто сопровождаются застольем с алкоголем. В это время сотрудники ГИБДД проявляют особую бдительность, отслеживая водителей, севших за рубль в нетрезвом состоянии. В ряде регионов правоохранители предупредили граждан о проведении спецрейдов. Как не лишиться за время праздников водительских прав, «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

Самым верным средством сохранить права эксперты назвали не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также на следующий день после приема алкоголя. Если же поездку отложить нельзя, необходимо следовать ряду правил. В частности, во время возлияний вместе со спиртным пить больше обычной воды, натуральных соков, морсов, компотов. Это снизит концентрацию этилового спирта в организме и уменьшит степеньт опьянения.

«В качестве закуски лучше всего выбрать нежирное мясо, сыры, свежие овощи и фрукты. Хороший вариант — картофель и рис: эти продукты работают как абсорбент, впитывая в себя часть алкоголя, не позволяя ему попасть в кровь», — посоветовал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Ускоренному выведению спирта из организма также могут помочь физические упражнения и баня.

Если встречи с автоинспектором избежать не удалось, эксперты советуют проконтролировать порядок проведения экспертизы и правильность составления протокола. Инспектор может провести проверку, только если наблюдает вторичные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке.

При этом в протоколе об отстранении водителя от управления автомобилем инспектор должен прописать конкретное основание, а сам документ оформляется в присутствии двух понятых или под видеозапись.

По результатам проверки составляется акт освидетельствования, с результатами которого водитель вправе не согласиться или вообще отказаться от контроля трезвости на месте, потребовав сразу отвезти его к наркологам.