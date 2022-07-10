Россиянам рассказали, как не испортить вкус шашлыка

При приготовлении шашлыка нужно позаботиться не только о мясе и маринаде. Если не почистить шампуры и решетки от нагара, то вкус блюда может быть испорчен. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

По словам Малоземова, появляющийся на решетках и шампурах нагар обладает неприятными свойствами.

«Нагар может оставить следы на продукте, который мы туда положим. Жир и гарь от прошлых приготовлений испортят вкус и внешний вид мяса», — пояснил ведущий радио Sputnik.

Не стоит забывать и о микробах, которые активно размножаются на грязных приборах. Автор программы призвал тщательно очищать все металлические предметы после каждого приготовления шашлыка. Как отметил Малоземов, в идеале после чистки должен появиться стальной блеск.

Ранее диетолог и сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина предупредила, что в жару не рекомендуется есть шашлык. Она пояснила, что при высокой температуре у человека замедляется пищеварение, а долгое пребывание мяса в кишечнике может привести к онкологии.