Россиянам рассказали, как не допустить возгорания автомобиля зимой

В зимний период стоит постоянно проводить технический осмотр машины. Кроме того, при себе нужно обязательно иметь огнетушитель — он должен лежать в салоне. А вот курить в автомобиле лучше не стоит.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области. Спасатели отметили, что пожар в автомобиле может произойти из-за неисправности электрооборудования или других систем, механизмов и узлов. К возгоранию могут также привести высокая температура некоторых деталей, неправильная перевозка опасных грузов, курение в салоне или столкновение во время ДТП.

«В целях недопущения возгораний рекомендуется регулярно проводить технический осмотр своего авто, чтобы специалисты смогли выявить и устранить те неисправности, которые могут привести к возгоранию. Установкой дополнительного оборудования (магнитола, сигнализация, предпусковой подогреватель и др.) также нужно заниматься в специализированных центрах», — уточнили в ведомстве.

При этом в каждом авто должны лежать первичные средства пожаротушения. Речь идет о работающем огнетушителе, чей объем не должен быть менее двух литров. Он должен лежать так, чтобы воспользоваться им можно было при первой необходимости. Лучше всего разместить его в салоне, недалеко от водителя.

Спасатели подчеркнули, что признаки пожара в машине можно распознать практически сразу. Возгоранию предшествуют запах бензина или горелой резины, проводки в салоне, а также появление дыма из-под капота.