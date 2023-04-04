Общество 04 апреля 2023, 17:08 Россиянам рассказали, как настроиться на работу после отпуска

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Многим сотрудникам очень сложно включиться в трудовой режим после продолжительного отпуска. О том, как в этом случае настроиться на рабочий лад, сообщил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, необходимо выделить время для периода адаптации, чтобы организм смог перестроиться. Также за несколько дней до выхода на работу можно вставать пораньше.

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Кроме того, первую рабочую неделю после отпуска можно начать не с понедельника, а со среды, чтобы до выходных можно было адаптироваться и при этом не устать.