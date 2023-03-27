Общество 27 марта 2023, 18:55 Россиянам рассказали, как настроиться на рабочий лад после выходных

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У многих людей в начале трудовой недели возникает чувство апатии и тревожности. О том, как переключиться в рабочий режим после выходных, сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что приступить к эффективной работе в понедельник поможет четкий распорядок недели. Также начать трудовые будни без тревог позволит качественный и полноценный сон.

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Как сообщило Nation News, чтобы не допускать скачков гормона стресса, необходимо побольше бывать на свежем воздухе и по возможности в свой обеденный перерыв выбираться на природу.