Россиянам рассказали, как найти мотивацию для работы во время аномальной жары

Психотерапевт Владимир Лозовой считает, что для работы во время жаркой погоды поможет не какая-либо мотивация, а самодисциплина. Об этом он рассказал изданию «ФедералПресс».

«Искать какую-то мотивацию на работу в жару, когда все отдыхают, смысла нет никакого. Здесь на помощь приходит дисциплина», — отметил врач.

Он также добавил, что к работе в любое время года нужно подходить ответственно и при этом понимать, что от хорошего ее выполнения зависит не только повышение по карьерной лестнице, но и уровень заработной платы.

Что касается женщин, которые работают в офисном помещении, психотерапевт советует соблюдать дресс-код несмотря на жару, однако не наносить на лицо слишком сильный макияж.

Лозовой также указал на необходимость пить много жидкости. Во время жаркой погоду сотруднику следует выпивать не менее 1,5 — 2 литра простой воды.