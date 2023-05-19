19 мая 2023, 04:42
Россиянам рассказали, как можно заработать на дачном участке
Life: дачники могут заработать на своих участках, сдавая дом внаем
На загородном участке можно не только отдыхать, но и зарабатывать. Материал о способах пополнить бюджет и советы дачникам разместило издание Life.
Самый простой и доходный метод — сдать внаем дом с участком. При этом стоит учитывать, что нелегальное получение дохода легко вычисляют контролирующие органы, так что лучше оформить договор аренды официально и платить налог. Дом можно сдавать на долгий срок или посуточно, если позволяет его расположение.
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В этом году значительно вырос спрос на покос травы, так как по новым правилам за заросший огород можно получить штраф до пяти тысяч рублей.
Еще один способ заработать — открыть мини-гостиницу для животных. Особенно актуально в летний сезон отпусков. Также дачники могут продавать саженцы, цветы, фрукты и овощи с собственного участка.
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