Россиянам рассказали, как можно вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

Верховный суд признал незаконным отказ магазинов в возврате денег за подарочный сертификат. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что магазины, отказывая в возврате, всегда поступали незаконно, просто никто из клиентов не доводил это дело до суда, передала «Вечерняя Москва».

«По сути, если человек приобрел сертификат, но не воспользовался ни услугой магазина, ни покупкой товара, то он просто подарил эти деньги магазину. Это можно трактовать как необоснованное обогащение», — отметил Кваша.

Если же покупатель все-таки решил вернуть сертификат, не воспользовавшись им, в магазине зачастую говорят, что он невозвратен.

«В случае обращения клиента с просьбой вернуть деньги они говорят, что сертификат является невозвратным, поэтому им можно воспользоваться в конкретный период, а дальше он „сгорает“. Не каждый пойдет „бодаться“ и говорить, что эти правила противоречат закону о защите прав потребителя», — отметил юрист.

При отказе магазина возвращать деньги необходимо писать претензию. Покупатель должен объяснить, что закон о защите прав потребителя приоритетнее внутренних правил компании. В таком случае магазины предпочитают не доводить дело до суда и возвращают средства, заключил специалист.