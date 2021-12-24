Россиянам рассказали, как можно утеплить квартиру в зимнее время

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что в некоторых зданиях зимой бывает прохладно, несмотря на работающую систему отопления. О том, как можно утеплить помещение, а также какие методы являются недопустимыми, он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт отметил, что ни в коем случае не стоит прогревать квартиру с помощью газовой плиты.

«При сгорании газа у нас происходит выгорание кислорода в жилом помещении и образование углекислого газа, который не полезен для здоровья и легких человека. Чтобы безопасно использовать газ, должен быть открыт приток свежего воздуха, который замещал бы выгоревший. Если этого не будет, то может произойти банальное отравление», — сообщил Победоносцев.

Также эксперт посоветовал не обогревать квартиру конвекторами, электрическими печками, тепловыми пушками. Все они перегружают электросеть, а она во многих домах имеет значительный износ. Чтобы поддержать комфортную температуру в доме, Победоносцев рекомендует применить «дедовские способы».

«Лучше утеплить окна старым дедовским способом. Я советую обложить окна ватой, а также проклеить все швы межоконных рам. Кроме того, между батареей и стеной дома стоит поставить теплоизоляционный экран для отражения теплового излучения. Он не даст теплу уйти в бетон, а отразит его обратно в комнату. Это тоже старый дедовский способ, который пока никто не переплюнул», — заключил эксперт.