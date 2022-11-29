Общество 29 ноября 2022, 11:02 Россиянам рассказали, как можно стать владельцем оставшегося без присмотра земельного участка Адвокат Шагин: товарищество может отдать заброшенный участок добросовестному претенденту

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Если владелец участка не использует его дольше трех лет, и он находится в заброшенном виде, то по гражданскому законодательству земля может быть изъята и передана другому человеку. Об этом сообщил Life.

Как пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, изъятие возможно только по решению суда. Кроме того, оно проводится в пользу муниципального образования, то есть совсем не обязательно, что инициатор может стать новым владельцем.

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«Как правило, изъятие — это процедура, которую инициируют садовые товарищества в отношении своих нерадивых членов, она может сработать, если претендентом является добросовестный сосед заброшенного участка», — добавил Шагин.

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