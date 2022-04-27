Россиянам рассказали, как можно разминаться во время работы в офисе

Руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной считает, что выполнение общеразвивающих упражнений поможет людям, работающим в офисе, поддерживать свою физическую форму. Об этом сообщил РИАМО.

«Такому человеку очень важно найти пару минут, чтобы просто пройтись, потянуться, а еще лучше — выйти на свежий воздух. Работая за компьютером, можно встать, сделать несколько упражнений из общеразвивающей подготовки, в них входят вращательные движения суставов. Выполнять их можно даже по пути к кулеру», — сказал тренер.

Он посоветовал офисным работникам время от времени делать суставные вращательные движения, дыхательную гимнастику, а также наклоны из стороны в сторону. Основная задача этих упражнений — размять суставы и связки.

Особенно полезными такие упражнения будут для тех, кто работает за компьютером в течение 8-12 часов. Однако перед их выполнением, Помазной советует работникам согласовать свои действия с руководителем, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.