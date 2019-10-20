Россиянам рассказали, как можно раньше выйти на пенсию

Если у жителей России нет возможности устроиться на работу и они достигли уже предпенсионного возраста, то они могут выйти на пенсию раньше срока. Об этом рассказали в российском Пенсионном фонде.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», — пояснили «Российской газете».

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Как отметили в ПФР, досрочно выйти на пенсию могут те люди, которым до нее осталось два года с учетом переходного периода. Например, по состоянию на июль 2019 года подобные выплаты смогли получить 23,5 тысячи граждан, у которых не получилось трудоустроиться.

На 2020 год выделили 4,4 миллиарда рублей на эти цели. Еще через год планируется выплатить 5,6 миллиарда, а в 2022-м заложено уже 6,4 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон, согласно которому с 2019 года должно произойти повышение пенсионного возраста. Оно будет проходить поэтапно, а возраст увеличат на пять лет. Мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины в 60 лет.