Россиянам рассказали, как можно привлечь к ответственности курящих соседей

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал россиянам, каким образом можно бороться с курящими соседями. Об этом написало издание «Прайм».

По его словам, самое главное — это зафиксировать факт попадания дыма в помещение.

Существенную роль также могут сыграть соседи, которые подтвердят, что из одной квартиры постоянно исходит неприятный запах от сигарет.

«‎Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — процитировало ИА Nation News слова Мацалы.

Юрист отметил, что в суд можно подавать только после того, как собраны материалы фотофиксации, а также есть на руках протокол визита участкового.