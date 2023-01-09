Общество 09 января 2023, 22:59 Россиянам рассказали, как можно преодолеть кризис среднего возраста Человеку необходимо принять ситуацию такой, какая она есть

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Почти каждый второй россиян сталкивается с различными жизненными кризисами. О том, как преодолеть кризис среднего возраста, рассказал клинический психолог, гипнотерапевт Алексей Шестаков в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, такой кризис зачастую возникает из-за подведения итогов жизни к определенному возрастному периоду. Чтобы избежать печальный мыслей и депрессивных состояний, необходимо принимать ситуацию такой, какая она есть.

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Также психолог посоветовал не фиксировать внимание на случившихся неудачах и не заниматься самобичеванием.

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