Россиянам рассказали, как можно будет потратить маткапитал в 2022 году

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, на какие цели, кроме улучшения жилищных условий, можно будет потратить материнский капитал в 2022 году. Об этом сообщило ИА Nation News.

Помимо улучшения жилищных условий, с помощью материнского капитала можно оплатить образование для детей, а также потратить деньги на накопительную часть пенсии.

«Теперь можно будет воспользоваться материнским капиталом на детский сад. Но только, если это собственник и ИП, который владеет детским садом, есть образовательная лицензия», — сказаза специалист.

В будущем возможны изменения, когда остатки маткапитала можно будет использовать на различные детские нужды.

«Мы рассчитываем, что будет принят закон в соответствии, с которым это можно будет тратить на детские нужды и детские расходы. Из материнского капитала также можно будет оплачивать получения одного из видов пособий», — заключила Волынец.