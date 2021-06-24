Россиянам рассказали, как мотивировать себя на достижения

Уровень мотивации к достижению целей у всех разный. Как настроить себя на успех и добиться поставленных целей, рассказали психотерапевты. Об этом сообщил News.ru.

Для качественной мотивации стоит задать себе четыре вопроса:

— что будет, если я достигну этой цели?

— что будет, если я не достигну задуманного?

— чего не будет, если я получу, что хочу?

— чего не будет, если я не получу желаемое?

Ответы помогут найти плюсы и минусы достижения и не достижения целей. Такой совет дал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Только после проработки всех внутренних конфликтов человек сможет сконцентрироваться на мотивации.

Денисов-Мельников выделяет «мотивацию достижения» и «мотивацию избегания». В первом случае человек знает, какие блага и привилегии он получит при достижении цели. А во втором он понимает, каких проблем избежит после достижения поставленной цели. Например, отсутствие избыточного веса снижает риск развития диабета и онкологических заболеваний.

Иногда пассивность, инертность и отсутствие веры в свои силы появляются из-за определенного воспитания в детстве со стороны родителей или учителей. Если взрослые не поощряли ребенка за достижения, а за любые промахи, напротив, ругали, вырастет человек, не способный покорять вершины. Об этом рассказала психолог и публицист, старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. Такой человек усваивает, что он не достоин хорошего результата, у него ничего не получится. В будущем подобная мысль помешает ему двигаться вперед.