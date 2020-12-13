Россиянам рассказали, как мошенники с помощью QR-кода могут украсть деньги

Злоумышленники продолжают изобретать новые способы отъема денег у россиян. В 2020 году возросло число случаев преступлений с использованием QR-кодов в информационных целях либо для оплаты какого-либо продукта.

«Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников», — рассказал в беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Мошенники используют одну из двух имеющихся схем, отметил юрист. По первой схеме жертву вводят в заблуждение, и она сама переводит злоумышленникам деньги. Вторая схема предполагает скачивание вирусных программ на смартфон. А последствии эти программы взламывают другие приложения и получают доступ к банковским картам.

Помочь не стать жертвой мошенников может только бдительность и осторожность. Для дополнительной защиты эксперт советует подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц.

Если из-за применения QR-кода со счета мошеннически были списаны денежные средства, то попробовать вернуть деньги можно с помощью обращения в банк или заявления в полицию.

Мошенники придумали и другие способы кражи денег с банковских карт жителей России. Все они основаны на добровольном переводе средств. В одном из них, злоумышленники убеждают пользователей приложений-кошельков для карт добавить себе в смартфон новую «защищенную карту». Далее они просят перевести на нее деньги. После этого средства обналичивают, поскольку эта самая карта находится у них.