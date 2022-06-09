Россиянам рассказали, как мошенники могут обнулить счет банковской карты

Чтобы полностью обнулить счет банковской карты, мошенникам нужен лишь ее номер и CVV-код, указанный на обратной стороне. Об этом «Прайму» рассказал генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Кража средств с карты может произойти при утрате реквизитов или физической утрате самой карты. При этом сумма, которую мошенники спишут с карты, зависит от того, как быстро владелец успеет ее заблокировать, написали «Аргументы и факты».

Существуют услуги по страхованию рисков кражи средств с карты, но, оформляя такую страховку, нужно внимательно изучать условия.

«Необходимо внимательно подходить к такому страхованию, знакомясь с его условиями до присоединения к договору страхования», — подчеркнул эксперт.