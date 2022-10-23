Россиянам рассказали, как мобилизованные могут вернуть деньги за отмененную поездку за границу | 360°

Общество 23 октября 2022, 09:20 Россиянам рассказали, как мобилизованные могут вернуть деньги за отмененную поездку за границу «Объясняем.рф»: мобилизованные могут вернуть деньги за отмененный тур за границу Pxhere

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Если в ходе частичной мобилизации призывник не смог отправиться в путешествие за границу по купленной путевке, он может вернуть деньги за тур. В Telegram-канале «Объясняем.рф» рассказали, что нужно сделать для возврата средств.

Военкомат не дает справок о том, что гражданина не выпустили за рубеж из-за частичной мобилизации. Однако это не мешает россиянину получить свои деньги за путевку, которую пришлось отменить.

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«При отказе в пересечении границы пограничной службой вам сразу должен быть выдан документ, в котором указаны основания, почему вас ограничили в праве выезда за рубеж», — рассказали на правительственном портале.

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Отмечается, что именно этот документ нужно предъявить в туристическую компанию, чтобы получить свои деньги за несостоявшуюся поездку.

На портале «Объясняем.рф» запустили специальный чат-бот, который разъяснит всю интересующую информацию о частичной мобилизации в России. Он доступен на основных социальных платформах и мессенджерах.

Ранее россиянам рассказали, какие льготы получают добровольцы, имеющие «бронь» на работе.